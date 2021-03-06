أسرى عوفر يبدأون غداً خطوت احتجاجية رفضاً لسياسية القمع والتنكيل

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الأسرى في سجن "عوفر" الذهاب لخطوات احتجاجية بدءاً من يوم غد الأحد قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة السجن التي رفضت وقف سياسية القمع والتنكيل.



وقال نادي الأسير إن إدارة السّجن هددت الأسرى بتصعيد عمليات القمع والتفتيش بحقّهم، كما هدّدت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية، وذلك رغم جلسات الحوار المتكرّرة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية حتى اليوم.



من جهته أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن الأوضاع في سجن عوفر على صفيح ساخن ومهددة بالانفجار في أي لحظة نتيجة إصرار الاحتلال على عدم الاستجابة لمطالب الاسرى العادلة.



وأوضح المركز أن عدة لقاءات عقدت مع إدارة سجن آخرها كان مساء الخميس الماضي، لكن سلطات الاحتلال تماطل وتسوف في الاستجابة لمطالب الأسرى التي قدموها مسبقاً وأبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع الممنهجة بحقّهم.



ويزيد عدد الأسرى في عوفر عن 900 أسير، يعيشون ظروفا معيشية صعبة وقاسية، وهناك اكتظاظ واضح في أقسام السجن، ويتعرضون للتنكيل ومصادرة حقوقهم وتكثيف عمليات التفتيش والقمع بحقهم، ورفض توفير الاحتياجات الأساسية لهم، مما ضاعف من معاناتهم.



ودفعت الظروف القاسية الاسرى منذ بداية العام الجاري الى تنفيذ عدة خطوات احتجاجية منها إرجاع وجبات الطعام.



وتتعمد إدارة سجن عوفر استفزاز الاسرى لتبرير القمع والتنكيل بهم واقتحام الأقسام والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز ونقل عدد منهم الى العزل الانفرادي.