شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين في رام الله

الاحتلال يعتقل شابين في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، شابين من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

 وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد المالحي وعلي النبالي قرب الجدار الفاصل بمحيط حي أم الشرايط في البيرة.

 وعلاوة على الجدار الذين التهم أجزاء كبيرة من البيرة فقد ساهم وجود مستوطنة بسيغوت في ضياع جزء كبير من الأراضي والتضييق على المواطنين وتحركاتهم تجاه أراضيهم الزراعية.

 وأقيمت مستوطنة "بسغوت" عام 1968 على رأس جبل الطويل، من خلال إقامة بؤرة استيطانية صغيرة ووضع بيوت متنقلة (كرفانات) فيها، وبدأت تتطور إلى أن أصبحت مستوطنة سكنية تحوي مصنعاً لصناعة الأدوات البلاستيكية، وتمتد على مساحة تبلغ 361 دونماً.

وفي ظل التزايد السكاني لمدينة البيرة والبالغ عدد سكانها 86 ألف نسمة، فإن "بسغوت"، التي يقطنها نحو 1800 مستوطن، حدّت من التوسع العمراني للمدينة من ناحيتها الشرقية.

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