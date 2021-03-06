إغلاق بيت لحم 48 ساعة لمواجهة انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم السبت، إغلاق المحافظة مدة 48 ساعة، وتشديد الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس "كورونا".



وقال المحافظ حميد في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": إنه تقرر إغلاق المحافظة، وفرض قيود أكثر تشديدا بدءا من يوم غد الأحد وحتى مساء الاثنين المقبل، نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، مضيفا أن القرار جاء بعد التشاور مع جهات الاختصاص وتوصياتهم .



وأكد انه يستثنى من القرار المخابز، والمراكز الطبية، والصيدليات، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الحواجز الأمنية داخل المحافظة وخارجها، لضمات تطبيق الإجراءات.