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شؤون فلسطينية

نابلس: تحرير 170 مخالفة وحجز 126 مركبة خالفت حظر التجوال

نابلس: تحرير 170 مخالفة وحجز 126 مركبة خالفت حظر التجوال
رام الله - دنيا الوطن
شددت الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة نابلس من إجراءاتها المتعلقة بالإغلاق، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وأغلقت محال تجارية في جميع أنحاء المحافظة وحجزت عددا من المركبات.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية نفذت، اليوم السبت، جولات تفقدية في المحافظة للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بالتعليمات والتقيد بالإغلاق وبقرار الحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها.

وأكدت أنه جرى تحرير 170 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وإغلاق 150 محل تجاري في جميع أنحاء المحافظة وحجز 126 مركبة، لمخالفتها حالة منع التجوال والاغلاق التي اعلن عنها محافظ نابلس ولمدة أسبوع.

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