مستعربون يعتقلون شابًا من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، شابا فلسطينيا بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" قامت باعتقال الشاب أحمد عبد اللطيف زيود (26 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.



وسبق أن تعرض الشاب أحمد زيود للاعتقال عام 2018 على يد قوات خاصة من الاحتلال أثناء تواجده في بلدة برطعة الواقعة داخل جدار الضم والتوسع العنصري.



وتلجأ قوات الاحتلال الى القوات الخاصة والتنكر بالزي المدني لتنفيذ عمليات الاعتقال في بعض المدن والقرى في الضفة الغربية.



ورصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا قيام قوات الاحتلال بـ 184 عملية اقتحام واعتقال، اعتقلت خلالها 158 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسجلت القدس المحتلة أعلى عدد من هذه العمليات معظمها شرقي القدس، خلال الاسبوعين الفائتين.