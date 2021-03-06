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شؤون فلسطينية

مواجهات مع المستوطنين في بيت لحم ونابلس

مواجهات مع المستوطنين في بيت لحم ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
 اندلعت مساء اليوم السبت مواجهاتٍ بين المواطنين والمستوطنين بحماية جنود الاحتلال في قرية كيسان شرق بيت لحم وبورين جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مزارعين خلال تواجدهم في أراضيهم بقرية كيسان لتندلع مواجهات تدخل فيها جنود الاحتلال لحماية المستوطنين، وإجبار المواطنين على مغادرة أرضهم تحت تهديد السلاح.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اعتدوا على عدد من المزارعين أثناء زراعتهم أرض المواطن أيوب يوسف عبيات جنوب غرب القرية، التي تقام على أراضيها مستوطنة "ايبي هناحل".

وفي بلدة بورين جنوب مدينة نابلس هاجمت مجموعة من المستوطنين منزلا في المنطقة الشرقية من البلدة.

وذكرت مصادر محلية بأن شبان بورين هرعوا للتصدي للمستوطنين الذي هاجموا المنزل انطلاقاً من مستوطنة يتسهار.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب الشبان.

 يشار الى أن سلطات الاحتلال صادرت 233 دونما من أراضي بورين أقيم عليها مستوطنة "يتسهار" عام 1983م، فيا صادرت 621 دونما أقيم عليها مستوطنة "براخا"، ويوجد في المنطقة الشرقية أيضاً بؤرة استيطانية تعرف باسم "جفعات رونيم".

  وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قبل قطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا ويتسهار" المقامة على أراضي القرية.

 وتتمثل اعتداءات المستوطنين على القرية، بحرق المحاصيل الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرسة والمسجد، وتكسير أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.

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