مباشر | موظفو تفريغات 2005 يعتصمون في ساحة السرايا وسط مدينة غزة

شؤون فلسطينية

منتسبو تفريغات 2005 يفترشون ساحة السرايا حتى نيل حقوقهم

منتسبو تفريغات 2005 يفترشون ساحة السرايا حتى نيل حقوقهم
خاص دنيا الوطن
احتشد المئات من موظفي 2005 في ساحة السرايا ظهر اليوم من أجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ أكثر 16 عاما.

وطالب منتسبو التفريغات خلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة الاجهزة الأمنية لتعيينات 2005 الموظفين بحقوقهم التي يسعون لها منذ سنوات عديدة.

ويأتي هذا المؤتمر من أجل اطلاع الرأي العام على الموقف الرسمي وذلك بعد  اهمال الحكومة لجميع المبادرات والتفاهمات التي قدمها وسطاء وقيادات ومحافظين لإيجاد حل منصف وقانوني لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق.

وفي كلمة الجبهة الديمقراطية، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة طلال ابو ظريفة: "16 عاما من الوعودات والمماطلة مرت على الموظفين والتي تعتبر قضيتهم والتي تعبر من القضايا الرئيسة والمهمة داخل قطاع غزة.

وأضاف أبو ظريفة :" تعتبر هذه قضية اساسية كونها من الحقوق التي يجب النظر بها، كنّا ولا زلنا مستمرين في التضامن مع الموظفين في الجبهة الديمقراطية، لا تراجع عن اعتماد منسبي 2005 كموظفين عسكريين ولا نقبل بالمقايضة .

وتابع ابو ظريفة قائلا :" اعتماد الموظفين يعتبر حق من حقوقهم ومن ضمن  المبادئ والقيم التي لا يمكن التنازل عنها ، يجب توفير كل المستلزمات للموظف الفلسطيني ويجب اعطاء الحقوق لهم كما  الأخرين ويجب عدم التفريق بين موظف وموظف آخر".

ووجه ابو ظريفة التحية للموظفين الذين يطالبون بحقوقهم والذين قدموا الشهداء والجرحى خلال مسيرة نضالية حافلة بالتضحيات.

 ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي الاجهزة 2005 لجنة الطوارى رامي ابو كرش:"نريد أن نشكر موظفين 2005 الذين قدموا أروحهم فداء للوطن وامتشقوا بندقية الشهيد ياسر عرفات ودافعوا عن الوطن ، هؤلاء الذين جائوا من أجل المطالبة بحقوقهم".

وأضاف أبو كرش: "صدر قرار من الرئيس أن يتم بتشكيل لجنة من أجل التعامل مع قضيتنا، ولكن لحتى لم يتحرك شيء خاصة في ظل التصريحات غير الدقيقة ومن بينها تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتيةً".

وأشار أبو كرش إلى أن هناك من يحاول طمس حريتنا العسكرية بعد 16 عاما من الصبر والتضحية والصمود، مبينا أن الموظفين يعيلون أكثر من 80 الف نسمة يتم حرمانهم من أبسط الحقوق، وهي التأمين الصحي والعلاج المجاني.

واوضح أبو كرش أنهم لن يغادرا هذا المكان الا اذا تم التعامل معهم كموظفين دون أن يكون هناك تمييز بين موظف وموظف أخر.

وأجمع عدد من الموظفين أن هذا اليوم سيكون انطلاقة لسلسة من الاعتصامات  داخل الخيمة، مطالبين بضرورة الإسراع في حل قضيتهم.





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