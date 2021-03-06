بعد مرور 6 سنوات على قصفه.. سكان "المجمع الإيطالي" يطالبون بإعادة بناءه

بعد مرور 6 سنوات على قصفه.. سكان "المجمع الإيطالي" يطالبون بإعادة بناءه
خاص دنيا الوطن - هاني أبو رزق
طالب مجلس سكان برج الايطالي خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام مقر مكتب وزير الأسكان بشارع الجلاء بمدينة غزة بإعادة بناء المجمع الذي دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل ست سنوات.
وتأتي هذه الوقفة والتي شارك بها سكان المجمع وذويهم في ظل مماطلة وزير الاسكان والاشغال بقرار بناء البرج بحسب ادعائهم.
وقال يسري درويش أحد أعضاء مجلس ادارة البريج :"يبلغ عدد السكان ثلاثمائة وخمسين مواطن ذاقوا كل أصناف العذاب من لحظة الخوف والرعب والإرهاب الذي تعرضوا له اثناء القصف وما نتج عنه ذلك من تشريد وفقدان لكل الذكريات الجميلة".
وأضاف درويش: "بالرغم أن البرج رصد له مبلغ من أجل اعادة الإعمار لكن وزارة الاسكان لم تقم بتنفيذ القرار إلى هذه الحين ونقص في الممتلكات والأثاث ودفع ايجارات الذي أدى إلى عدم استقرار العائلات من خلال البحث عن سكن لائق".
ومن جانبه، تقول آمال الغرباوي وهي من أحد سكان المجمع : "أن دفع الإيجار أرهقنا بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة".
واضافت الغرباوي :" أغلب المنشئات التي تم تدميرها خلال عام 2014 تم بنائها عدا المجمع الإيطالي الذي مر عليه سنوات عديدة، فالمسكن هو حق لنا والتي من خلال تنتهي معاناتنا".
أما رنده مهنا، تقول :" تعتبر هذه الوقفة هي أولى الخطوات الاحتجاجية امام مكتب السيد الوزير الذي يأتي الى غزة بشكل لا نعلم به، مشيرة إلى أنه يجب على الوزير أن ينظر في حالنا في ظل الواقع المرير الذي نعيشه بعيدا عن المماطلة التي تبعها .
وتتمنى مهنا من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بإصدار أوامره فورا للسيد وزير الإسكان لمنح المقاول أمر التنفيذ والمباشرة في العمل لبناء البرج.
وتطالب مهنا وكالة الغوث (أونروا) بتسديد بدل ايجار للمستأجرين عن الفترة السابقة والاستمرار بذلك حتى عودة سكان البرج الذين أصبحوا مشردين الى شققهم في البرج بعد اعماره.
وقال سكان المجمع خلال بيانهم: إننا نأتي اليوم لنرفع الصوت عاليا في وجه التهميش والظلم الذي نتعرض له منذ ست سنوات ونصف، حيث عانينا ولا زلنا نعاني، فلا يخفى على أحد ما تعرض له البرج من قصف مدمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عدوان عام 2014 والذي شرد خمسين أسرة.
وأضاف البيان: "هنا وامام تشكيل حكومة الدكتور اشتية تفاءلنا خيرا وانتظرنا أن يأتي وزير يشعر بمعاناة الناس ويذهب في مشروع بناء البرج بعيدا حتى يطمئن المواطنين ويدخل الفرحة والبسمة الى الأسر المدمرة وانتظرنا طويلا بلا جدوى".
وتابع السكان خلال البيان: "ناشدنا وضغطنا كثيرا الى أن حصلنا على نتائج إيجابية بالتوقيع على عقد المقاولة للبناء بتاريخ 12/9/2020 وانتظرنا التنفيذ بلا جدوى واليوم يمر على هذا التوقيع ستة أشهر وفي الحقيقة لا يوجد أي مبرر لأي مسؤول وخاصة للسيد الوزير الذي لم يكلف خاطره لطمأنة السكان ولو بكلمة".
وفي نهاية الوقفة، أجمع المعتصمون على أنهم سوف يستمرون بالخطوات الاحتجاجية حتى البدء في بناء البرج والتعامل بجدية مع السكان المقهورين والذين يشعرون بخذلان كبير من أصحاب القرار.
طالب مجلس سكان برج الايطالي خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام مقر مكتب وزير الأسكان بشارع الجلاء بمدينة غزة بإعادة بناء المجمع الذي دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل ست سنوات.
وتأتي هذه الوقفة والتي شارك بها سكان المجمع وذويهم في ظل مماطلة وزير الاسكان والاشغال بقرار بناء البرج بحسب ادعائهم.
وقال يسري درويش أحد أعضاء مجلس ادارة البريج :"يبلغ عدد السكان ثلاثمائة وخمسين مواطن ذاقوا كل أصناف العذاب من لحظة الخوف والرعب والإرهاب الذي تعرضوا له اثناء القصف وما نتج عنه ذلك من تشريد وفقدان لكل الذكريات الجميلة".
وأضاف درويش: "بالرغم أن البرج رصد له مبلغ من أجل اعادة الإعمار لكن وزارة الاسكان لم تقم بتنفيذ القرار إلى هذه الحين ونقص في الممتلكات والأثاث ودفع ايجارات الذي أدى إلى عدم استقرار العائلات من خلال البحث عن سكن لائق".
ومن جانبه، تقول آمال الغرباوي وهي من أحد سكان المجمع : "أن دفع الإيجار أرهقنا بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة".
واضافت الغرباوي :" أغلب المنشئات التي تم تدميرها خلال عام 2014 تم بنائها عدا المجمع الإيطالي الذي مر عليه سنوات عديدة، فالمسكن هو حق لنا والتي من خلال تنتهي معاناتنا".
أما رنده مهنا، تقول :" تعتبر هذه الوقفة هي أولى الخطوات الاحتجاجية امام مكتب السيد الوزير الذي يأتي الى غزة بشكل لا نعلم به، مشيرة إلى أنه يجب على الوزير أن ينظر في حالنا في ظل الواقع المرير الذي نعيشه بعيدا عن المماطلة التي تبعها .
وتتمنى مهنا من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بإصدار أوامره فورا للسيد وزير الإسكان لمنح المقاول أمر التنفيذ والمباشرة في العمل لبناء البرج.
وتطالب مهنا وكالة الغوث (أونروا) بتسديد بدل ايجار للمستأجرين عن الفترة السابقة والاستمرار بذلك حتى عودة سكان البرج الذين أصبحوا مشردين الى شققهم في البرج بعد اعماره.
وقال سكان المجمع خلال بيانهم: إننا نأتي اليوم لنرفع الصوت عاليا في وجه التهميش والظلم الذي نتعرض له منذ ست سنوات ونصف، حيث عانينا ولا زلنا نعاني، فلا يخفى على أحد ما تعرض له البرج من قصف مدمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عدوان عام 2014 والذي شرد خمسين أسرة.
وأضاف البيان: "هنا وامام تشكيل حكومة الدكتور اشتية تفاءلنا خيرا وانتظرنا أن يأتي وزير يشعر بمعاناة الناس ويذهب في مشروع بناء البرج بعيدا حتى يطمئن المواطنين ويدخل الفرحة والبسمة الى الأسر المدمرة وانتظرنا طويلا بلا جدوى".
وتابع السكان خلال البيان: "ناشدنا وضغطنا كثيرا الى أن حصلنا على نتائج إيجابية بالتوقيع على عقد المقاولة للبناء بتاريخ 12/9/2020 وانتظرنا التنفيذ بلا جدوى واليوم يمر على هذا التوقيع ستة أشهر وفي الحقيقة لا يوجد أي مبرر لأي مسؤول وخاصة للسيد الوزير الذي لم يكلف خاطره لطمأنة السكان ولو بكلمة".
وفي نهاية الوقفة، أجمع المعتصمون على أنهم سوف يستمرون بالخطوات الاحتجاجية حتى البدء في بناء البرج والتعامل بجدية مع السكان المقهورين والذين يشعرون بخذلان كبير من أصحاب القرار.
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