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شؤون فلسطينية

بعد مرور 6 سنوات على قصفه.. سكان "المجمع الإيطالي" يطالبون بإعادة بناءه

بعد مرور 6 سنوات على قصفه.. سكان "المجمع الإيطالي" يطالبون بإعادة بناءه
خاص دنيا الوطن - هاني أبو رزق
طالب مجلس سكان برج الايطالي خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام مقر مكتب وزير الأسكان بشارع الجلاء بمدينة غزة بإعادة بناء المجمع الذي دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل ست سنوات.

وتأتي هذه الوقفة والتي شارك بها سكان المجمع وذويهم في ظل مماطلة وزير الاسكان والاشغال بقرار بناء البرج بحسب ادعائهم.

وقال يسري درويش أحد أعضاء مجلس ادارة البريج :"يبلغ عدد السكان  ثلاثمائة وخمسين مواطن ذاقوا كل أصناف العذاب من لحظة الخوف والرعب والإرهاب الذي تعرضوا له اثناء القصف وما نتج عنه ذلك من تشريد وفقدان لكل الذكريات الجميلة".

وأضاف درويش: "بالرغم أن البرج رصد له مبلغ من أجل اعادة الإعمار لكن وزارة الاسكان لم تقم بتنفيذ القرار إلى هذه الحين ونقص في الممتلكات والأثاث ودفع ايجارات الذي أدى إلى عدم استقرار العائلات من خلال البحث عن سكن لائق".

ومن جانبه، تقول آمال الغرباوي وهي من أحد سكان المجمع : "أن دفع الإيجار أرهقنا بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة".

واضافت الغرباوي :" أغلب المنشئات التي تم تدميرها خلال عام 2014 تم بنائها عدا المجمع الإيطالي الذي مر عليه سنوات عديدة، فالمسكن هو حق لنا والتي من خلال تنتهي معاناتنا".

أما رنده مهنا، تقول :" تعتبر هذه الوقفة هي أولى الخطوات الاحتجاجية امام مكتب السيد الوزير الذي يأتي الى غزة بشكل لا نعلم به، مشيرة إلى أنه يجب على الوزير أن ينظر في حالنا في ظل الواقع المرير الذي نعيشه بعيدا عن المماطلة التي تبعها .

 وتتمنى مهنا من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بإصدار أوامره فورا للسيد وزير الإسكان لمنح المقاول أمر التنفيذ والمباشرة في العمل لبناء البرج.

وتطالب مهنا وكالة الغوث (أونروا) بتسديد بدل ايجار للمستأجرين عن الفترة السابقة والاستمرار بذلك حتى عودة سكان البرج الذين أصبحوا مشردين الى شققهم في البرج بعد اعماره.

وقال سكان المجمع خلال بيانهم: إننا نأتي اليوم لنرفع الصوت عاليا في وجه التهميش والظلم الذي نتعرض له منذ ست سنوات ونصف، حيث عانينا ولا زلنا نعاني، فلا يخفى على أحد ما تعرض له البرج من قصف مدمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عدوان عام 2014 والذي  شرد خمسين أسرة.

وأضاف البيان: "هنا وامام تشكيل حكومة الدكتور اشتية تفاءلنا خيرا وانتظرنا أن يأتي وزير يشعر بمعاناة الناس ويذهب في مشروع بناء البرج بعيدا حتى يطمئن المواطنين ويدخل الفرحة والبسمة الى الأسر المدمرة وانتظرنا طويلا بلا جدوى".

وتابع السكان خلال البيان: "ناشدنا وضغطنا كثيرا الى أن حصلنا على نتائج إيجابية بالتوقيع على عقد المقاولة للبناء بتاريخ 12/9/2020 وانتظرنا التنفيذ بلا جدوى واليوم يمر على هذا التوقيع ستة أشهر وفي الحقيقة لا يوجد أي مبرر لأي مسؤول وخاصة للسيد الوزير الذي لم يكلف خاطره لطمأنة السكان ولو بكلمة".
وفي نهاية الوقفة، أجمع المعتصمون على أنهم سوف يستمرون  بالخطوات الاحتجاجية حتى البدء في بناء البرج والتعامل بجدية مع السكان المقهورين والذين يشعرون بخذلان كبير من أصحاب القرار.

 

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