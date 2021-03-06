سلطة النقد تصدر بياناً حول عمل المصارف في ضوء حالة الطوارئ





رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً حول دوام المصارف في ضوء إغلاق بعض المحافظات، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقالت السلطة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك): "يستمر عمل الإدارات والدوائر المساندة لها في الادارات العامة والاقليمية في المصارف بالحد الأدنى من الموظفين وفق حالة الطوارئ".وأضافت: "تمتنع المصارف عن استقبال الجمهور في المحافظات المغلقة بقرار من المحافظين"، لافتة إلى أنه سيتم تفعيل وإدارة مركز خدمات الجمهور وتلبية طلبات العملاء بالحصول على خدمات مصرفية الكترونية.وأشارت سلطة النقد إلى أن استمرار توفير الخدمات المصرفية الالكتروني في كافة محافظات الوطن، وتغذية الصرافات الألية بالنقد بشكل دائم.