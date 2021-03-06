مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون معمرة جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على قطع عدد من أشجار الزيتون المعمرة، في أراضي بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن مستوطنين قطعوا 15 شجرة زيتون معمرة في منطقة "عصيون"، تعود للمواطن جمال عبد الله إسماعيل من قرية أرطاس.



وتعود بداية الاستيطان في محافظة بيت لحم إلى ستينات القرن الماضي، فكانت مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.



وأخذ الاستيطان بعد ذلك بالانتشار كالسرطان ضمن سياسة واستراتيجية مبرمجة؛ من أجل خدمة الأهداف الإسرائيلية ومن ضمنها مشروع ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، حيث بلغ عدد المستوطنات في العام 2000م ما يزيد على (21) مستوطنة بمساحة (15112) دونماً، أي ما يعادل 2,5 % من مساحة المحافظة.



وبلغ عدد المستوطنات في تجمع "غوش عتصيون" (11) مستوطنة: من بينها (10) مستوطنات في محافظة بيت لحم، ومستوطنة واحدة تقع ضمن حدود محافظة الخليل، وهي مستوطنة "مجدل عوز"، وتحتوي هذه المستوطنات على ما يقارب (20000) وحدة سكنية.