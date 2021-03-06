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الأردن يدرس اعتماد لقاح (سبوتنيك V) الروسي

الأردن يدرس اعتماد لقاح (سبوتنيك V) الروسي
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردني، نزار مهيدات، إن المؤسسة طلبت النواقص الفنية من الشركة المصنعة للقاح (سبوتنيك V) الروسي لإجازته بشكل طارئ.

وأضاف مهيدات في حديث لبرنامج "60 دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، أمس الجمعة، أن المؤسسة ستكمل دراسة ملف اللقاح الروسي بعد تزويدها بالنواقص الفنية.

وأشار إلى أن جهودا مكثفة تبذلها اللجان العاملة على هذه الملفات لإعطائها الإجازة الطارئة خلال 15 يوما، وفي حال وجود نواقص يتم التوقف عن الدراسة حتى استكمالها من قبل الشركة الطالبة للرخصة.

وأوضح المسؤول الأردني أن بعض الملفات استغرفت 45 يوما لإجازتها، حيث لم تكن اللجنة قادرة على استكمال الدراسة بسبب وجود نواقص.

وأكد بأن الأردن يخلو من اللقاحات المزورة، معللا ذلك بأن المصدر الذي يتلقى منه واضح، والجهة التي تستقبل تلك اللقاحات هي وزارة الصحة الأردنية.

وأضاف بأنه لا ينتهي دور المؤسسة بإعطاء الرخصة، بل يتعدى إلى رصد الآثار الجانبية ومراقبة اللقاحات، وقد تم استحداث برنامج الكتروني بحيث تصل رسالة لكل متلقي للقاحات ويقوم المواطن بتعبئتها في حال وجود أي أثر جانبي، من خلال قسم مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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