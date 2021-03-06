الصحة السورية تستعد لإمكانية الانتقال إلى الخطة "ب" لمواجهة (كورونا)



وكان عضو الفريق الاستشاري لمواجهة (كورونا) في سوريا، نبوغ العوا، قال لـ RT قبل يومين إن الإصابات بالفيروس تشهد ازديادا في البلاد، وإنها أعلى من المعلن، وأوضح أن الإحصاءات الرسمية تعتمد على الحالات التي تراجع المشافي فقط، ولا تشمل من يراجعون العيادات والمشافي الخاصة، أو الذين يتلقون علاجا في المنازل، وهؤلاء نسبتهم قد تصل إلى 70 في المئة من الإصابات.



وأشار العوا إلى ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس، قائلا إن الوضع لا يدعو للاطمئنان.



وسبق أن أعلنت الوزارة أنها رصدت تزايدا في عدد مراجعي أقسام الإسعاف، بحالات تنفسية مشتبهة، وحذرت قبل نحو أسبوعين من التهاون بالإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا).



وحسب الأرقام الرسمية التي تعلنها الوزارة لم يطرأ تبدل ذو دلالة على الإصابات اليومية في البلاد، وحسب إحصاءات الوزارة فقد تم تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس، بينما كانت 62 يوم الخميس، أما إجمالي الإصابات المعلنة حتى يوم أمس الجمعة فبلغت 15870 إصابة، بينها 1054 حالة وفاة.