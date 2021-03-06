قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 26 محلاً تجارياً وقبضت على 8 أشخاص وضبطت 10 مركبات وفضت ثلاث تجمعات أعراس وبيتي عزاء في قلقيلية.



وأضافت الشرطة أنها حررت 24 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة أمس محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات وفضت تجمعات أعراس وبيوت عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.