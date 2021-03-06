قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة أمس محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات وفضت تجمعات أعراس وبيوت عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 26 محلاً تجارياً وقبضت على 8 أشخاص وضبطت 10 مركبات وفضت ثلاث تجمعات أعراس وبيتي عزاء في قلقيلية.
وأضافت الشرطة أنها حررت 24 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.
أغلقت الشرطة أمس محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات وفضت تجمعات أعراس وبيوت عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 26 محلاً تجارياً وقبضت على 8 أشخاص وضبطت 10 مركبات وفضت ثلاث تجمعات أعراس وبيتي عزاء في قلقيلية.
وأضافت الشرطة أنها حررت 24 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.
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