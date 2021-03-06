عربي

السيسي: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل موعد الفيضان المقبل

السيسي: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل موعد الفيضان المقبل
عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح برهان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تؤيد مقترح السودان، في توسيع وساطة سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة

وأصاف في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم، بأنه تم التوافق على رفض أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا، بشأن سد النهضة ونطالب باتفاق عادل وشامل.

وقال: إنه يجب التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل موعد الفيضان المقبل، مشيراً إلى أنه تم بحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي و"اتفقنا على أهمية التنسيق الوثيق بشأن هذا الملف".

وقال السيسي: إنه تم بحث سبل إعادة إطلاق مسار مفاوضات سد النهضة، من خلال رباعية دولية، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وشدد الرئيس المصري، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، متهماً إثيوبيا بمواصلة إجراءاتها الأحادية وخطرها على مصالح السودان ومصر.

أخبار ذات صلة

شاهد: رجل أعمال أردني يثير الجدل بعد نشر فيديو يكافئ فيه موظفيه بالذهب

شاهد: رجل أعمال أردني يثير الجدل بعد نشر فيديو يكافئ فيه موظفيه بالذهب

السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل

السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف

السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر

السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر

ولي العهد الأردني: القدس قضية شخصية للهاشمين وخط أحمر عند الأردنيين

ولي العهد الأردني: القدس قضية شخصية للهاشمين وخط أحمر عند الأردنيين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر المقدسي يحيى أبو ريالة على هدم منزله ذاتياً

الاحتلال يجبر المقدسي يحيى أبو ريالة على هدم منزله ذاتياً

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

الشرطة تغلق محال تجارية وتفض حفلات زفاف وبيوت عزاء بضواحي القدس

الشرطة تغلق محال تجارية وتفض حفلات زفاف وبيوت عزاء بضواحي القدس

زيارة يخاطب القنصل الإيطالي للإسراع ببدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المجمع الإيطالي

زيارة يخاطب القنصل الإيطالي للإسراع ببدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المجمع الإيطالي

الشرطة تنهي ثماني حفلات زفاف وتغلق أربع قاعات في جنين

الشرطة تنهي ثماني حفلات زفاف وتغلق أربع قاعات في جنين

مركز فلسطين: الأوضاع في سجن عوفر على صفيح ساخن

مركز فلسطين: الأوضاع في سجن عوفر على صفيح ساخن

قدورة فارس: إدارة سجن (عوفر) تُمارس ممارسات تجر الأسرى إلى الاحتكاك

قدورة فارس: إدارة سجن (عوفر) تُمارس ممارسات تجر الأسرى إلى الاحتكاك

مدير مديرية زراعة خانيونس يُوضح سبب تملح أغلب الخزانات الجوفية بالقطاع

مدير مديرية زراعة خانيونس يُوضح سبب تملح أغلب الخزانات الجوفية بالقطاع

منوعات

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

هل تترك أصالة نصري عالم الغناء لتبدأ بعالم التمثيل ؟

هل تترك أصالة نصري عالم الغناء لتبدأ بعالم التمثيل ؟

شاهد: دنيا بطمة تغيظ شقيق حسين الجسمي بطريقة جريئة

شاهد: دنيا بطمة تغيظ شقيق حسين الجسمي بطريقة جريئة

لن تصدّقوا كيف تغير زين عبيد وأصبح أكثر نحافة وجمال

لن تصدّقوا كيف تغير زين عبيد وأصبح أكثر نحافة وجمال

شاهد: مادلين طبر تشن هجومًا على محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: مادلين طبر تشن هجومًا على محمد رمضان لهذا السبب

ما مصير سعد المجرد بعد عودة قضية الاغتصاب للواجهة ؟

ما مصير سعد المجرد بعد عودة قضية الاغتصاب للواجهة ؟

شاهد: ابنة رامي عياش تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: ابنة رامي عياش تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: ملامح أمل العوضي تثير دهشة المتابعين.. والجمهور &#34;أين أمل&#34;

شاهد: ملامح أمل العوضي تثير دهشة المتابعين.. والجمهور "أين أمل"

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

عربي

السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل

السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف