السيسي: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل موعد الفيضان المقبل

عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح برهان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تؤيد مقترح السودان، في توسيع وساطة سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة



وأصاف في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم، بأنه تم التوافق على رفض أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا، بشأن سد النهضة ونطالب باتفاق عادل وشامل.



وقال: إنه يجب التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل موعد الفيضان المقبل، مشيراً إلى أنه تم بحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي و"اتفقنا على أهمية التنسيق الوثيق بشأن هذا الملف".



وقال السيسي: إنه تم بحث سبل إعادة إطلاق مسار مفاوضات سد النهضة، من خلال رباعية دولية، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وشدد الرئيس المصري، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، متهماً إثيوبيا بمواصلة إجراءاتها الأحادية وخطرها على مصالح السودان ومصر.