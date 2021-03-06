الشرطة تغلق محال تجارية وتفض حفلات زفاف وبيوت عزاء بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس وقوة من الأجهزة الأمنية في المحافظة نفذت خلال 24 ساعة الماضية عدة جولات تفقدية في بلدات شمال غرب وشمال وجنوب شرق القدس لحث المواطنين على الالتزام بوسائل الوقاية خاصة لبس الكمامات والتباعد الإجتماعي واتباع وسائل السلامة العامة.





وتخلل ذلك تحرير 50 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية وفضت ثلاث حفلات زفاف وبيتي عزاء.





كما أغلقت 200 محل تجاري لغيرالملتزمين بتنفيذ قرار الحكومة المعلن عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحق أصحابها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة والأجهزة الأمنية حفلات زفاف وبيوت عزاء وأغلقت محال تجارية وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في ضواحي القدس.