زيارة يخاطب القنصل الإيطالي للإسراع ببدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المجمع الإيطالي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، بأنه تم توقيع عقد المشروع ومخاطبة الجانب الإيطالي، لتحويل المبلغ المخصص وذلك للبدء بالتنفيذ.



وفي هذا الصدد، وبالإضافة للمتابعات شبه اليومية؛ قام وزير الأشغال العامة والإسكان قبل أشهر بمخاطبة القنصل الإيطالي للاستعجال في تخصيص المبلغ؛ نظرًا لأهمية الإسراع في المشروع.



وتلقى الوزير كتاباً من القنصل بالخصوص، يفيد بأن التأخير كان نتيجة الوضع الوبائي المتأزم في إيطاليا، كذلك فإن انتهاء عمل المفوض المالي في القنصلية الإيطالية، وانتظار وصول المفوض الجديد، قد ساهم في التأخير، وقد وعد القنصل ببذل كل جهد لتخطي هذه المعيقات وتخصيص المبلغ المطلوب للمشروع بالسرعة الممكنة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وتطمئن الوزارة سكان البرج الإيطالي بأنها تبذل جهدًا كبيرًا ومتابعة مستمرة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لدفع عجلة هذا المشروع، ونأمل أن يتم البدء الفعلي بالمشروع في القريب.