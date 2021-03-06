شاهد: رجل أعمال أردني يثير الجدل بعد نشر فيديو يكافئ فيه موظفيه بالذهب

















رام الله - دنيا الوطنأثار رجل أعمال الأردني، من أصل فلسطيني، الجدل، بعدما نشر مقطع فيديو يظهر وهو يكافئ بعض موظفي شركته الأكفاء بطريقته الخاصة حيث وزع عليهم الذهب وكلمات طيبة بالدعاء "الله يخليلي إياكم".واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بفيديوهات ظهر فيها أبو سنينة، وهو يوزع المجوهرات والذهب على موظفيه تقديراً لجهودهم في العمل وتحفيزا لهم.ويسلك أبو سنينة منهج مشاركة الموظف في نجاح الشركة كاملة فبرأيه أن هذا النوع من الحوافز يخرج كل مهارات الفريق ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة هو نجاح شخصي له.