الشرطة تنهي ثماني حفلات زفاف وتغلق أربع قاعات في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثماني حفلات زفافٍ في عدد من بلدات المحافظة على الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات والمناسبات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها.





كما عملت على إغلاق أربع قاعات أفراح وتفريق من بداخلها حسب الأصول وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة مساء أمس بمساندة الأجهزة الأمنية تجمعات لحفلات زفاف وأغلقت قاعات للأفراح خلافاً للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في جنين.