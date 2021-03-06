طالع: "الداخلية" بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشفاً جديداً، بشأن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.وأضافت في إعلان لها، بأن السفر سيكون للحافلة السادسة، بالإضافة إلى المتأخرين من الكشف السابق رقم (2021/6).وقالت: إن التواجد غداً الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وأضاف: بأن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف الجديد المرفق أدناه، غداً الأحد الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين في نفس الموعد والأماكن، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.