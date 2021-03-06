مجلس الوزراء: إغلاق مقر الأمانة العامة حتى الأربعاء بسبب (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت، إغلاق مبنى الأمانة التابع لمجلس الوزراء، نظراً لإصابة عدد من الموظفين بفيروس (كورونا).وذكرت الأمانة العامة في بيان مقتضب عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، أنه تقرر إغلاق المبنى لغايات التعقيم، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد وحتى مساء يوم الأربعاء المقبل.