قدورة فارس: إدارة سجن (عوفر) تُمارس ممارسات تجر الأسرى إلى الاحتكاك

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس: إن إدارة سجن (عوفر)، ومنذ تولي مديرها منصبه، لم تبنِ لغة حوار مع الأسرى.



وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس)، أن إدارة سجن (عوفر) تمارس ممارسات، تجر الأسرى إلى الاحتكاك، ووضع السجن في حالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن إدارة السجن انتهجت خلال جلسة الحوار الفاشلة لغة التهديد ضد الأسرى، ظناً منها إيجاد حلول لمطالب الأسرى البسيطة جداً.



وشدد على أن الأسرى حشروا في الزاوية، ولم يبق أمامهم سوى الاعتماد على خطوات نضالية، لإجبار إدارة السجن على التراجع عن تصعيدها ضدهم.



وقال فارس: إن الأسرى عادة يتجنبون شهر رمضان الكريم في خطواتهم النضالية، ولكن في حال أجُبروا على تصعيد خطواتهم لن يترددوا.



وأضاف رئيس نادي الأسير: بأن الأسرى بكل تأكيد لن يعدموا سبيلاً في التوفيق بين ممارسة الضغط على إدارة السجن، واقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يخصصونه للعبادة.