"سلطة المياه" بغزة: هناك حفر لآبار مخالفة للاستفادة تجارياً بتوزيع وبيع المياه





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن كميات الأمطار محدودة، وفي المقابل يقوم المزارعون باستخراج المياه بشكل أكبر، في ظل تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي.



وقال البنا: نحن مع الانتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي ولكن مع وجود مصدر للمياه في ظل ما نعانيه وطلبنا من البلديات تقنين استخراج المياه، داعياً لوضع خطط للزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية وخبراء ومهندسين للحفاظ على المياه في قطاع غزة.



وشدد على أنه يوجد تنسيق كامل مع جميع المؤسسات ذات العلاقة، ورؤيتنا حل كامل لمشكلة مصادر المياه مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي ولكن الحصار المفروض على قطاع غزة أدى للبطء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه.



وأضاف نائب رئيس سلطة المياه بغزة، بأنه يوجد تعدٍ على الأراضي الحكومية وحفر لآبار مخالفة للاستفادة تجارياً في توزيع وبيع المياه.





وقال: "نستقبل يوميا طلبات من المواطنين لتعميق آبارهم بسبب ملوحة المياه، وحوالي 10 مليون متر مكعب يتم ضخها بشكل مخالف في مناطق خانيونس ورفح، ونعمل على تنظيم عمل هذه الآبار وترخيصها وتقنين عملية استخراج المياه".



رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس سلطة المياه، بغزة، م.مازن البنا، إن المصدر الرئيس للمياه هو الخزان الجوفي، وقدرته لا يتعدى 50 مليون متر مكعب سنوياً، فيما "نستخرج نحو 200 مليون متر مكعب وهذا يؤدي للملوحة".