السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الرئاسة المصرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتفقا على تعزيز الجهود الثنائية والدولية؛ للتوصل لاتفاق بشأن تعبئة سد النهضة.



وأوضحت الرئاسة المصرية: مصر تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية، تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة للتوسط في ملف سد النهضة.



وقالت وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، فإن البرهان، أكد تقديره للمساهمة المصرية في رفع اسم السودان، من قوائم الإرهاب.



وأكدت الرئاسة المصرية، بأن السيسي والبرهان، اتفقا على رفض أي إجراءات أحادية، تهدف لفرض الأمر الواقع، والاستئثار بموارد النيل الأزرق.



ووصل السيسي، صباح اليوم، إلى الخرطوم، في زيارة استمرت ست ساعات، وذلك بعد أيام قليلة من توقيع رئيسي هيئة الأركان المشتركة لدى الجانبين، اتفاقيات عسكرية الأسبوع الماضي، في الخرطوم.