عاجل

  • السيسي: بحثنا سبل إعادة إطلاق مسار مفاوضات سد النهضة من خلال رباعية دولية

  • السيسي يجدد التأكيد على الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

  • السيسي: نطالب بوساطة رباعية تضم الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

  • السيسي: بحثنا تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي واتفقنا على أهمية التنسيق الوثيق بشأن هذا الملف

  • السيسي: يجب التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل موعد الفيضان المقبل

  • السيسي: أي ملء إثيوبي لسد النهضة دون اتفاق يهدد مصر والسودان

  • السيسي يتهم إثيوبيا بمواصلة إجراءاتها الأحادية وخطرها على مصالح السودان ومصر

  • السيسي: أكدنا على أهمية الوصول لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة

  • السيسي: اتفقنا على رفض أي إجراءات أحادية في فرض السيطرة على مياه النيل الأزرق

  • السيسي: يجب التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل موعد الفيضان المقبل

عربي

السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل

السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة المصرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتفقا على تعزيز الجهود الثنائية والدولية؛ للتوصل لاتفاق بشأن تعبئة سد النهضة.

وأوضحت الرئاسة المصرية: مصر تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية، تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة للتوسط في ملف سد النهضة.

وقالت وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، فإن البرهان، أكد تقديره للمساهمة المصرية في رفع اسم السودان، من قوائم الإرهاب.

وأكدت الرئاسة المصرية، بأن السيسي والبرهان، اتفقا على رفض أي إجراءات أحادية، تهدف لفرض الأمر الواقع، والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

ووصل السيسي، صباح اليوم، إلى الخرطوم، في زيارة استمرت ست ساعات، وذلك بعد أيام قليلة من توقيع رئيسي هيئة الأركان المشتركة لدى الجانبين، اتفاقيات عسكرية الأسبوع الماضي، في الخرطوم.

أخبار ذات صلة

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف

السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر

السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر

ولي العهد الأردني: القدس قضية شخصية للهاشمين وخط أحمر عند الأردنيين

ولي العهد الأردني: القدس قضية شخصية للهاشمين وخط أحمر عند الأردنيين

الأردن: تسجيل 29 حالة وفاة و4584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 29 حالة وفاة و4584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الأوضاع في سجن عوفر على صفيح ساخن

مركز فلسطين: الأوضاع في سجن عوفر على صفيح ساخن

قدورة فارس: إدارة سجن (عوفر) تُمارس ممارسات تجر الأسرى إلى الاحتكاك

قدورة فارس: إدارة سجن (عوفر) تُمارس ممارسات تجر الأسرى إلى الاحتكاك

مدير مديرية زراعة خانيونس يُوضح سبب تملح أغلب الخزانات الجوفية بالقطاع

مدير مديرية زراعة خانيونس يُوضح سبب تملح أغلب الخزانات الجوفية بالقطاع

&#34;سلطة المياه&#34; بغزة: هناك حفر لآبار مخالفة للاستفادة تجارياً بتوزيع وبيع المياه

"سلطة المياه" بغزة: هناك حفر لآبار مخالفة للاستفادة تجارياً بتوزيع وبيع المياه

مجدلاني: يوم الديمقراطية هذا العام يكتسب أهمية بانطلاق العملية الديمقراطية نحو الانتخابات

مجدلاني: يوم الديمقراطية هذا العام يكتسب أهمية بانطلاق العملية الديمقراطية نحو الانتخابات

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية وزارة الداخلية في المدينة لمدة يومين

قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية وزارة الداخلية في المدينة لمدة يومين

صحة بيت لحم ورام الله والبيرة: الارتفاع المتزايد بعدد الإصابات نتيجة السلالات المتحورة

صحة بيت لحم ورام الله والبيرة: الارتفاع المتزايد بعدد الإصابات نتيجة السلالات المتحورة

سفير فلسطين لدى الفاتيكان يذكر أهمية رسالة البابا فرانسيس للرئيس عباس

سفير فلسطين لدى الفاتيكان يذكر أهمية رسالة البابا فرانسيس للرئيس عباس

منوعات

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

هل تترك أصالة نصري عالم الغناء لتبدأ بعالم التمثيل ؟

هل تترك أصالة نصري عالم الغناء لتبدأ بعالم التمثيل ؟

شاهد: دنيا بطمة تغيظ شقيق حسين الجسمي بطريقة جريئة

شاهد: دنيا بطمة تغيظ شقيق حسين الجسمي بطريقة جريئة

لن تصدّقوا كيف تغير زين عبيد وأصبح أكثر نحافة وجمال

لن تصدّقوا كيف تغير زين عبيد وأصبح أكثر نحافة وجمال

شاهد: مادلين طبر تشن هجومًا على محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: مادلين طبر تشن هجومًا على محمد رمضان لهذا السبب

ما مصير سعد المجرد بعد عودة قضية الاغتصاب للواجهة ؟

ما مصير سعد المجرد بعد عودة قضية الاغتصاب للواجهة ؟

شاهد: ابنة رامي عياش تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: ابنة رامي عياش تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: ملامح أمل العوضي تثير دهشة المتابعين.. والجمهور &#34;أين أمل&#34;

شاهد: ملامح أمل العوضي تثير دهشة المتابعين.. والجمهور "أين أمل"

شاهد: ريهام سعيد &#34;لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى&#34;

شاهد: ريهام سعيد "لن أقترب من الجن والعفاريت مرة أخرى"

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم &#34;الموت فيه سوبر ستار&#34;

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تهاجم "الموت فيه سوبر ستار"

عربي

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف

العراق: انتهاء لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني في النجف

السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر

السيسي يزور السودان اليوم لبحث ملفي سد النهضة وأمن البحر الأحمر