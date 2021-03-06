قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية وزارة الداخلية في المدينة لمدة يومين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم السبت، تعليق الدوام بمديرية وزارة الداخلية في المدينة لمدة يومين، بسبب فيروس (كورونا).



وذكرت المحافظة، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي لتعقيم مبنى المديرية ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابات جديدة بين موظفيها.