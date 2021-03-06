صحيفة: فرض إغلاق شامل برام الله والبيرة لمدة أسبوع بدءاً من غدٍ الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (الحياة الجديدة) المحلية، اليوم السبت، بأن إغلاقاً شاملاً لمحافظة رام الله والبيرة، سيبدأ غداً الأحد ولمدة أسبوع.



ووفق الصحيفة، فإن الإغلاق، يشمل المؤسسات العامة والخاصة والبنوك، ويستثني المخابز والصيدليات، والسماح بعمل السوبر ماركت، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.



وبدأ في محافظة نابلس، اليوم السبت، إغلاق شامل، في محاولة للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



وأعلن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، يوم الخميس، إغلاق المحافظة بشكل كامل، ابتداءً من اليوم السبت.



وقال رمضان في تصريح، نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إنه سيتم إغلاق محافظة نابلس، إغلاقًا تامًا، ومنع الحركة بين القرى والمدن، ووقف المواصلات الداخلية والخارجية، وإغلاق كافة المرافق التجارية والصناعية، اعتبارًا من يوم السبت، ولغاية سبعة أيام.