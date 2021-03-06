صحة بيت لحم ورام الله والبيرة: الارتفاع المتزايد بعدد الإصابات نتيجة السلالات المتحورة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مديريتا صحة بيت لحم ورام الله والبيرة، بأن الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات، هو نتيجة السلالات المتحورة من فيروس (كورونا)، وخاصة الطفرة البريطانية.



وقال مدير صحة بيت لحم، شادي اللحام في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، إن هناك تفشياً سريعاً لفيروس (كورونا) في المحافظة، رغم أن هناك استقراراً في المنحنى الوبائي منذ أسبوعين.



وأضاف اللحام، بأن نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة في محافظة بيت لحم، وصلت إلى 100% فيما بلغت نسبة إشغال غرف العناية الفائقة إلى 95%، مبيناً أن ما يميز هذه الموجة الجديدة من انتشار الفيروس، وجود فئات عمرية شابة، وأشخاص لا يعانون من أي أمراض، يدخلون المشافي لتلقي العلاج.



وأوضح اللحام، بأن عدد الإصابات النشطة في المحافظة وصل إلى 2400 وتصنف كمنطقة صفراء، إلا أن هناك بعض التجمعات فيها، تم تصنيفها حمراء، نتيجة الارتفاع المتزايد بعدد الإصابات.



بدوره، قال مدير دائرة الشؤون الصحية في صحة محافظة رام الله والبيرة، د. مهدي راشد، إن عدد الإصابات في المحافظة بارتفاع مستمر، منذ ثلاثة أسابيع، مما زاد نسبة إشغال المشافي.



وأضاف راشد، أن عدد الحالات المتواجدة في غرف العناية المكثفة في فلسطين، وارتفاع وتيرة الإصابات، وخاصة بالسلالات المتحورة، مؤشر على خطورة الوضع، الذي نعيش فيه.