سفير فلسطين لدى الفاتيكان يذكر أهمية رسالة البابا فرانسيس للرئيس عباس





وبيّن، أن الرسالة، تؤكد الحضور الفلسطيني في الفاتيكان، وتعبر عن حبه للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من إجراءات الاحتلال، وأنه يصلي ويعمل من أجل السلام والعدل والأخوة.



وأضاف قسيسية في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن البابا، تمنى في رسالته التي بعث بها أثناء مرور طائرته فوق الأجواء الفلسطينية، في طريقها إلى العراق، أن ينعم الله على الشعب الفلسطيني بالبركة والسلام والعدل والمساواة، مبيناً أن قداسة البابا، زار فلسطين في أول زيارة خارجية له إلى العالم العربي، وهي تأتي استمراراً للقاءات والمباحثات التي أجراها الرئيس مع البابا، سبع مرات في السنوات الماضية.



وكان قداسة البابا فرنسيس، وأثناء مرور طائرته فوق الأجواء الفلسطيني،ة في طريقها إلى العراق، أرسل تحياته القلبية الحارة للرئيس والشعب الفلسطيني، متمنياً أن ينعم الله على الشعب الفلسطيني بالبركة والسلام والازدهار.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى الفاتيكان، عيسى قسيسية، على الأهمية الرمزية لرسالة البابا فرانسيس، للرئيس محمود عباس، لأنها تجسد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67.