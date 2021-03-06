اللجنة الشعبية للاجئين: حال عدم استجابة الوكالة "سنطور الفعاليات ولن نستسلم للأمر الواقع"
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة الشعبية للاجئين، محمد أبو ركبة، إن اللجنة ترفض الكابونة الموحدة، وتدعو (أونروا) إلى التراجع عن هذا القرار، لأن اللاجئ الفلسطيني في غزة، يعاني الأمرين، ويواجه أسوأ حالة اقتصادية.
قال عضو اللجنة الشعبية للاجئين، محمد أبو ركبة، إن اللجنة ترفض الكابونة الموحدة، وتدعو (أونروا) إلى التراجع عن هذا القرار، لأن اللاجئ الفلسطيني في غزة، يعاني الأمرين، ويواجه أسوأ حالة اقتصادية.
وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأنه في حال عدم استجابة الوكالة، "سنطور الفعاليات ولن نستسلم للأمر الواقع، وهذه الكابونة مرفوضة من كل اللاجئين".
وشدد أبو ركبة، على أن سلسلة التقليصات في الخدمات، التي بدأتها ا(أونروا) متواصلة، والهدف منها سلب حقوق اللاجئين، ويقع على عاتق إدارتها، إعادة تقييم الأوضاع، وإرجاع الأمور إلى نصابها لأن هذه التقليصات سياسية، وهي تتساوق مع (صفقة القرن) منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب.
وقال: إن الوكالة، وُجدت لإغاثة اللاجئ الفلسطيني، وتم تشكيلها وفق قرارات دولية، وندعو العالم إلى تحمل مسؤولياته، ودعم (أونروا).
وقال: إن الوكالة، وُجدت لإغاثة اللاجئ الفلسطيني، وتم تشكيلها وفق قرارات دولية، وندعو العالم إلى تحمل مسؤولياته، ودعم (أونروا).
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