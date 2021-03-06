أسرى (عوفر) يقررون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية اعتباراً من يوم غدٍ

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر:، إن أسرى معتقل (عوفر) قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية غداً الأحد، بعد فشل جلسة الحوار أمس الجمعة، مع إدارة السجن لتحقيق مطالبهم.



وقال أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن أسرى (عوفر) وعددهم حوالي 1000 أسير سيضربون عن الطعام، بهدف تحقيق مطالب أساسية، ووقف عمليات القمع والتفتيش.



إلى ذلك، أوضح رئيس الهيئة، أن تطوراً خطراً، طرأ على صحة الأسير المحرر حسين مسالمة، المصاب بسرطان الدم، أمس، وهو في العناية المكثفة، ووضعه صعب جداً، مؤكداً أنه يرقد حاليا في مشفى داخل الخط الأخضر، ومن الصعب جدًا نقله إلى أي مستشفى فلسطيني؛ لخطورة حالته الصحية.