الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة، محلات تجارية، وحررت مخالفات لسائقين، ومواطنين، وأصحاب محال تجارية، لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، وإجراءات السلامة العامة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المحافظة، قامت بإغلاق خمسة محال تجارية، وحررت 136 مخالفة بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.
وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية، التي تمر بها البلاد، ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.
أغلقت الشرطة، محلات تجارية، وحررت مخالفات لسائقين، ومواطنين، وأصحاب محال تجارية، لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، وإجراءات السلامة العامة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المحافظة، قامت بإغلاق خمسة محال تجارية، وحررت 136 مخالفة بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.
وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية، التي تمر بها البلاد، ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.
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