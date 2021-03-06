نابلس: الشرطة تفض أعراساً وتنفذ مذكراتٍ قضائية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة المحافظة، قامت بفض ستة أعراس، وحررت 251 مخالفة سلامةٍ عامةٍ، لمن لم يلتزموا بحالة الطوارئ، وكذلك حررت 159مخالفة مرورية، ونفذت 95 مذكرةً قضائيةً، كان منها 64 أمرحبس، وتم توقيف 12 شخصاً على قضايا مختلفةٍ.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة، خلال 48 ساعة، عدداً من الأعراس، وحررت مخالفات سلامة عامة ومخالفات مرورية، كما ونفذت عدداً من المذكرات القضائية في نابلس.