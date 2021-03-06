انقلاب شاحنة يُودي يحياة شاب في ضواحي القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب يبلغ من العمر (31 عاما)، من سكان بلدة قطنه شمال غربي مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، مصرعه، جراء انقلاب شاحنة، كان يقودها في طريق بيت عنان.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة، تلقت بلاغاً حول وقوع حادث انقلاب شاحنة خلال تفريغ حمولتها من الحجارة في بلدة بيت عنان في طريق منحدرة، نتج عنه إصابة سائقها، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة، وأعلن الأطباء وفاته، وتحرك على الفور طاقم من خبراء حوادث السير في شرطة المرور لمكان الحادث.



وأضاف ارزيقات، بأن النيابة العامة والشرطة، فتحتا تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.