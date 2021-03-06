أول تعليق رسمي من (فتح) على قرار القدوة خوض الانتخابات بشكل منفصل

ناصر القدوة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حبريل الرجوب: إن عضو المركزية، ناصر القدوة "أخطأ بسعيه لتشكيل قائمة منفصلة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة".



وقال في حوار أجراه مع وكالة أنباء (أناضول)، أن حركة "فتح عازمة على خوض الانتخابات في قائمة واحدة موحدة".



وأضاف: "القدوة حتى اليوم، هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر".



وأردف متسائلاً: "القدوة أخطأ والمش (الغير) قادر يصلح ويحدث تغيير من داخل الإطار التنظيمي، سيستطيع فعل ذلك من خارجه؟".



وتابع: "هو (القدوة) حر، رجل نحترمه، لكن إذا استمر أعتقد أنه تخلى عن دوره القيادي في الحركة، نأمل أن يقوم بمراجعة جدية لموقفه، وألا يخرج نفسه".



والقدوة من أبرز أعضاء اللجنة، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأعلن في الفترة الماضية، نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي".