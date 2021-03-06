حنا عيسى: قرار الجنائية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال يشمل بشكل أساسي نتنياهو ويعلون وبينت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات والخبير في القانون الدولي حنا عيسى، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يشمل بشكل اساسي وزراء حرب الاحتلال السابقين، يعلون وبينيت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة لقادة عسكريين أمروا بارتكاب جرائم حرب ضد شعبنا في الضفة وقطاع غزة مشيراً إلى أن قادة الاحتلال معرضون للملاحقة الجنائية في معظم دول العالم.



وطالب عيسى في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، بضرورة التقدم بخطة للمدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية كريم خان، لفتح تحقيقات تشمل الاسرى والحرب على قطاع غزة عام 2014 والاستيطان وانتهاكات الاحتلال في القدس الشرقية لاعلاء صوت القانون الدولي بناء على نظام روما ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين مطالبا الولايات المتحدة بعدم عرقلة سير التحقيقات.



وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.