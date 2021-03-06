حماس: معارضة واشنطن لفتح تحقيق من قبل الجنايات الدولية بجرائم ارتكبها الاحتلال "موقف معيب"





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، بأن هذا القرار "يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، ويجعل من واشنطن شريكة بالعدوان على شعبنا".



وشددت حماس على أن هذا الموقف من الإدارة الأمريكية تجعل من الاحتلال يتصرف على أنه فوق القانون الدولي وخارج نطاق المحاسبة الدولية، وتعطي غطاء للسلوك الإجرامي للاحتلال مما يؤجج الصراع في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن معارضة الإدارة الأمريكية لفتح تحقيق من قبل محكمة الجنايات الدولية بجرائم ارتكبها الاحتلال، هو "موقف معيب".