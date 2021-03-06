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عربي

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب يوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 420 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 394 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 485567 حالة.

كما سُجلت أربع وفيات جديدة بالفيروس نزولا من 16 أمس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي في المملكة إلى 8673.

وتعافت 477 حالة جديدة ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 471410.

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