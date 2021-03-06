الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن رصد 10 حالات وفاة، و3072 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات بـ (كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة، وحتى الآن إلى 405277، والوفيات إلى 1296 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا)، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 389304 حالات.