الإمارات: 3072 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن رصد 10 حالات وفاة، و3072 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات بـ (كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة، وحتى الآن إلى 405277، والوفيات إلى 1296 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا)، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 389304 حالات.
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن رصد 10 حالات وفاة، و3072 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات بـ (كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة، وحتى الآن إلى 405277، والوفيات إلى 1296 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا)، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 389304 حالات.
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