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شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تسجل ثلاث براءات اختراع لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية

"الاقتصاد" تسجل ثلاث براءات اختراع لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، تسجيلها ثلاث براءات اختراع، لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية في مجالات معالجة المياه العادمة، وتسهيل حركة ذوي الإعاقة (يعانون من إعاقة حركية) في الأماكن العامة، ونظام توليد عالي الكفاءة.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المخترعات، هبة عماد محمد فايز دويك، وناريمان راضي موسى زاهدة، ونادية عايد حسين اعقيفان، سجلن براءة اختراع جهاز لمعالجة المياه العادمة، مصمم من وحدة معالجة مياه الصرف الصحي متكاملة فعالة وصديقة للبيئة، تعمل على إزالة الكروم من مياه الصرف الصحي من مصانع مدابغ الجلود عن طريق الامتصاص (الامتزاز) على جسيمات النفايات الصلبة الناتجة من مناشير الحجر (الربو)، وبالتالي القضاء على التلوث من المصنعين .

وأضافت: بأن المخترع، مؤمن محمد علي حمدان، استطاع تسجيل براءة اختراع الكرسي الذكي؛ لتسهيل حركة ذوي الإعاقة (يعانون من إعاقة حركية) في الأماكن العامة والمواصلات، ولتسهيل حركتهم، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، عندما يريدون التنقل في مركباتهم، من دون شخص يرافقهم في جميع تحركاتهم.

وبينت الوزارة، أن الاختراع عبارة عن كرسي مزود بمفاتيح تحكم على طرفي يدي التوجيه والتحكم بقاعدة الكرسي، التي يمكن توصيلها وفصلها عن الكرسي، حيث تعمل إما آلياً أو يدوياً، والذي يميز هذه القاعدة أسلوب حركة أذرعها الموصولة مع العجلات بشكل مميز، يسمح بالحركة في المجالات أوسع من الكراسي العادية.

وأشارت إلى أن الاختراع الثالث عبارة عن نظام توليد قدرة عالي الكفاءة، وطريقة لتشغيله من قبل المخترعين ألكس هيريرا وإياد باغدان، حيث يتم الكشف عن نظام توليد القدرة باستخدام حث مغناطيسي، وطريقة لتشغيله.

يذكر، أن الوزارة سجلت خلال العام الماضي 7 براءات اختراع في مجالات الوقود، والتحكم بالإشارة الضوئية، والتغليف الأتوماتيكي، واستخراج عجائن الورق من سعف النخيل، والتقييم للأوراق المرسومة يدوياً، وآلة الحركة الدائبة، ونظام فصل المقصورات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى إيداع 151 علامة تجارية من أجل تسجيلها، وتسجيل 212 علامة تجارية جديدة، فيما تم تجديد 182 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 9 رسوم صناعية جديدة، في حين بلغت إيراداتها جراء تقديم خدمات الملكية الفكرية ما قيمته 225.5 ألف شيكل كإيرادات خدمات الملكية الفكرية خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

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