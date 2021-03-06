إيطاليا تصبح أول دولة أوروبية تطبّق آلية للسيطرة على اللّقاحات





وأضاف البيان أنّ الشحنة التي مُنع تصديرها تشتمل على 250,700 جرعة لقاح مضادّ لـ (كوفيد-19) من إنتاج الشركة الدوائية السويدية-البريطانية.



ووفقاً للبيان فإنّ قرار منع التصدير أملته عوامل عدة من بينها "النقص المستمرّ في اللّقاحات والتأخير في الإمدادات من جانب أسترازينيكا" في الاتحاد الأوروبي عموماً وإيطاليا خصوصاً، و"الكمية الكبيرة" من الجرعات المعدّة للتصدير وواقع أنّ أستراليا تُعتبر بلداً "غير ضعيف" وبائياً بحسب معايير الآلية الأوروبية.



وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي استخدم حظر تصدير لقاح (كوفيد-19)- لأول مرة لمنع الجرعات من مغادرة إيطاليا إلى أستراليا.



رام الله - دنيا الوطنأعربت أستراليا عن شعورها بـ"خيبة أمل وإحباط" بسبب منع الاتحاد الأوروبي تصدير شحنة من لقاح "أسترازينيكا" كان من المفترض أن ترسَل عبر إيطاليا.وبذلك تصبح إيطاليا، أول دولة أوروبية تطبّق آلية للسيطرة على اللّقاحات.وقال وزير المالية الأسترالي، سيمون برمنجهام، في تصريحات لشبكة (سكاي نيوز): "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل وإحباط من هذا القرار، ولكن هذا هو السبب أيضا في أننا أخذنا احتياطنا".وتابع : "لقد تعاقدنا على نحو 150 مليون جرعة من اللقاحات، بما في ذلك 50 مليون جرعة سيتم إنتاجها هنا في أستراليا".وأضاف "العالم في منطقة مجهولة تماما في الوقت الحالي، وليس من المستغرب أن بعض الدول لا تتبع القواعد"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وكانت إيطاليا قد أعلنت يوم الخميس أنّها منعت تصدير رُبع مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضادّ لـ (كوفيد-19) أنتجت في الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن تُرسَل إلى أستراليا.وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان: إنّ روما أبلغت في 26 شباط/فبراير المفوّضية الأوروبية بأنّها قرّرت منع تصدير هذه الشحنة وإنّ المفوّضية لم تعترض على هذا القرار.