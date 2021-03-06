إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق الصحي





وستنتظم الدراسة في الصفوف السوابع الى العواشر في التجمعات السكانية المصنفة خضراء وصفراء وبرتقالية، حيث تم تطعيم نسبة عالية من السكان ضد (كورونا).





ويتم السماح بالتجمهر لـ 20 شخصا على الأكثر في أماكن مسقوفة ولـ 50 شخصا في أماكن مفتوحة في كل التجمعات السكانية باستثناء تلك المصنفة الحمراء.





وتضم التسهيلات ايضا فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام كل الجمهور، أما المطاعم الكبيرة وقاعات الأفراح والمناسبات وغرف الطعام في الفنادق فسيتم فتحها امام المطعمين والمتعافين فقط.



ومن المقرر أن تصادق الحكومة مساء اليوم، على الأنظمة الخاصة بتطبيق المرحلة الثالثة من هذه التسهيلات.



رام الله - دنيا الوطنتبدأ غدًا الأحد في إسرائيل، المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق الصحي.