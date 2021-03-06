يستهدف الخنازير.. الصين تؤكد تفشي مرض جديد بإقليمي سيشوان وخبي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الصين، اليوم السبت، تفشي مرض "حمى الخنازير الإفريقية" في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.



وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، في بيان: إن التفشي قضى على 38 خنزيراً في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين، وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم، فيما قضى تفشٍ لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.



وكانت الصين، قد أعلنت أيضاً عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان، بجنوب غرب البلاد.