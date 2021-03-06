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طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، اليوم السبت، رابط فحص للمستفيدين من المنحة القطرية، التي تستهدف الأسر المتعففة في قطاع غزة.

وتبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، بصرف منحة مالية قدرها 100 دولار غداً الأحد، تستفيد منها 100 ألف أسرة بقطاع غزة.
 

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