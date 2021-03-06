غزة: قرار بتعليق الدوام بالحصتين الأخيرتين بمدارس (أونروا) غداً الأحد





وتابع حمدان في تصريح نقلته وكالة (شهاب) المحلية: أن هذه الفعالية، تعبير عن رفض الموظفين، لسلوك (أونروا) بعدم إرسال معلمين ومعلمات مياومة.

وأضاف: أن ذلك خطوة أولية، يتم من خلالها مغادرة الطلاب، وبقاء المعلمين معتصمين في المدارس بالفترتين الصباحية والمسائية.