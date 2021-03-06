غزة: قرار بتعليق الدوام بالحصتين الأخيرتين بمدارس (أونروا) غداً الأحد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي (أونروا) بغزة، د. محمود حمدان، إنه تقرر تعليق الدوام غداً الأحد الحصتين الأخيرتين.
قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي (أونروا) بغزة، د. محمود حمدان، إنه تقرر تعليق الدوام غداً الأحد الحصتين الأخيرتين.
وأضاف: أن ذلك خطوة أولية، يتم من خلالها مغادرة الطلاب، وبقاء المعلمين معتصمين في المدارس بالفترتين الصباحية والمسائية.
وتابع حمدان في تصريح نقلته وكالة (شهاب) المحلية: أن هذه الفعالية، تعبير عن رفض الموظفين، لسلوك (أونروا) بعدم إرسال معلمين ومعلمات مياومة.
التعليقات