"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، بأنها أجرت 1961 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في قطاع غزة، تعافي 98 حالة جديدة من مصابي الفيروس، بينما توفيت حالة واحدة، في نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين حتى اللحظة، 56063 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1870 حالة، فيما إجمالي المتعافين وصل إلى 53634 حالة.



وقالت "الصحة" بغزة: إن إجمالي الوفيات 559 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.