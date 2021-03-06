وفاة طفلة بحادث دعس في ضواحي القدس

توفيت طفلة تبلغ من العمر (عامين)، إثر تعرضها لحادث دعس في بلدة جبع شمال شرق القدس.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن شرطة ضواحي القدس، تلقت بلاغاً ظهر الجمعة، يفيد بوقوع حادث سير دعس، تعرضت له طفلة اثناء رجوع عمها بمركبته إلى الخلف، ونقلت الطفلة المصابة بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي، فيما أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث بشرطة المرور إلى مكان وقوع الحادث، وباشروا بإجراءات التحقيق.





وأضاف ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث، حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن