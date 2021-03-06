مواجهات مع الاحتلال خلال حملة دهم واعتقال بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، خلال حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين هاشم العداسي مدينة البيرة، وعدي شهاب مخيم الأمعري، جنوب مدينة البيرة في رام الله.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى لؤي الزغاري (17 عامًا) من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات، اندلعت بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم الدهيشة، خلال اعتقال الفتى زغاري.



كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال، وعشرات الشبان في مدينة الدوحة ببيت لحم.



وقالت مصادر محلية: إن الشبان ألقوا زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة الدوحة.



وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، إثر اقتحامها محيط مثلث خرسا في مدينة دورا جنوب الخليل.