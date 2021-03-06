شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعد دهسه من مستوطن جنوب طولكرم

رام الله - دنيا الوطن
أصيب الليلة الماضية الشاب محمد عبد شحادة من قرية أوصرين قضاء نابلس بعد دهسه من قبل مستوطن قرب "فتحة فرعون" جنوب طولكرم، أثناء عودته من عمله بأراضي عام 48.

وذكرت مصادر محلية، بأن الشاب شحادة أصيب بكدمات ورضوض على مستوى القدم واليد حيث نقل الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

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