1880 شيكلاً.. وزير العمل: سندعو لجنة الأجور لإقرار الحد الأدنى الجديد خلال أيام





يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي، هو 1450 شيكلاً ومعمول به في محافظات الضفة الغربية، بينما في قطاع غزة، لا يوجد التزام بأي قيمة للحد الأدنى للأجور.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، اليوم السبت، بأنه تم التوافق على أنّه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلاً.وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي، لا يكفي لسد أي حاجات لأي عامل فلسطيني.وأضاف: خلال أيام، سندعو لجنة الأجور؛ لنقر هذا الحد الأدنى الجديد، ورفعه لمجلس الوزراء من أجل اعتماده، مؤكداً بأن هذا القرار، سيكون له التأثيرات الكبيرة على حياة العمال، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.وقال وزير العمل: بأن هذا الحد الجديد، سينطبق على القطاع العام والقطاع الخاص، وكامل الوظائف، مهما كانت.