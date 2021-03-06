شاهد: بدء إغلاق شامل في محافظة نابلس للحد من تفشي فيروس (كورونا)







رام الله - دنيا الوطنبدأ في محافظة نابلس، اليوم السبت، إغلاق شامل، في محاولة للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).وأعلن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، يوم الخميس، إغلاق المحافظة بشكل كامل، ابتداءً من اليوم السبت.وقال رمضان في تصريح، نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إنه سيتم إغلاق محافظة نابلس، إغلاقًا تامًا، ومنع الحركة بين القرى والمدن، ووقف المواصلات الداخلية والخارجية، وإغلاق كافة المرافق التجارية والصناعية، اعتبارًا من يوم السبت، ولغاية سبعة أيام.وقالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، يوم الأربعاء الماضي: إن الوضع خطير في المحافظة، نتيجة الإشغال الكامل للأسرّة في كافة المشافي.وأضافت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الإشغال الكامل للأسرة، يأتي بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، ووصول عدد الإصابات النشطة في الوقت الحالي إلى 1700؛ لتنضم مدينة نابلس، بالتصنيف كمدينة حمراء، على غرار أربع محافظات أخرى.