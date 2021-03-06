الرئيس الألماني: وفيات (كورونا) في البلاد تأخذ "بعدا صادما" بتجاوزها 70 ألفاً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن وفاة 70 ألف شخص في بلاده جراء وباء (كورونا) أمرا يدعو للصدمة والقلق.



وقال شتاينماير في برلين، خلال محادثاته مع ثكلى إن أكثر من 70 ألف شخص وقعوا بالفعل ضحية للفيروس، مضيفا أن "هذا يمثل بعدا صادما ومقلقا"، وفق ما نقل موقع (دوتشه فيله).



وذكر شتاينماير أن وراء كل عدد، مصير شخص وافته المنية، وقال: "وخلفه يوجد أناس فقدوا أحباءهم، أناس خافوا، ارتجفوا، قاتلوا، وأناس أحيانا لم يستطيعوا حتى أن يقولوا وداعا. وخلفه حزن لا نهاية له وألم لا نهاية له ومرارة في بعض الأحيان".



وقال شتاينماير: إنه يتعين على ألمانيا أيضا إحياء ذكرى المتوفين في فعاليات عامة، مضيفا أنه من أجل ذلك ستقام مراسم لإحياء الذكرى في برلين يوم 18 نيسان/أبريل المقبل مع قيادة الدولة والناجين، وربما بحضور ضيوف آخرين بحسب حالة الجائحة.



وقال الرئيس: "بصفتي رئيسا اتحاديا، اعتبر أنه من المهم للغاية أن نتوقف قليلا لنقول وداعا معا بكرامة لأولئك الذين ماتوا في خضم الجائحة - بما في ذلك أولئك الذين لم يقعوا ضحية للفيروس، ولكنهم ماتوا بمفردهم".